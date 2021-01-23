المرأة

خسرت 40 كيلوغراما من وزنها خلال 5 أشهر فقط.. كيف؟

Lebanon 24
23-01-2021 | 18:00
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كشفت إحدى الفتيات في الهند لوسائل الإعلام المحلية عن السر الكامن وراء فقدانها نحو 40 كيلوغراما خلال 5 أشهر فقط.

 

وقالت سانا شيتي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا": "صدمت من تشخيص الأطباء أنني أعاني من مستويات مرتفعة من الكوليسترول والسكر في الدم وكنت بحالة يرثى لها ويبلغ وزني نحو 125 كيلوغراما".

 

وأضافت شيتي قائلة: "قال الطبيب إنه يجب اعتماد نظام حمية لفقدان الوزن بسرعة لأنه قد يجلب المزيد من المتاعب والأمراض لي".

 

وذكرت شيتي أن سر فقدان الوزن ليس الطعام الذي نأكله، بل حجم الحصة الغذائية التي نتناولها يوميا، موضحة أن "لفقدان الوزن والصحة الجيدة، تحتاج إلى تناول الطعام باعتدال والتحكم في الكمية هو ما ساعدني في تحقيق هذه النتائج في وقت قياسي".

 

وتابعت شيتي أنها تمضغ الطعام جيدا نحو "32 مرة"، مشيرة أنها "تساعد حقا في إحداث فرق".

 

كما أشارت إلى أنها تخلت على الفور عن السكر ومنتجات القمح والأطعمة غير النباتية. بالإضافة إلى ذلك، زادت من نشاطها البدني عبر المشي يوميا لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل وبدأت بممارسة رياضة اليوغا.

المصدر: سبوتنيك
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