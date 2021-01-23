المرأة

ابنة هيفا وهبي تثير الجدل مجدداً.. نشرت فيديو وهي تقلد والدتها!

Lebanon 24
23-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-787012-637470026666908393.jpg
Doc-P-787012-637470026666908393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، تحاول السير على خطى والدتها، ففي فيديو جديد أثار الجدل، ظهرت زينب وهي تغني وتقلد والدتها.
 
وظهرت في فيديو نشرته، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وحصد أكثر من 440 ألف مشاهدة مع ابنتها وهما تغنيان إحدى الأغنيات الشعبية، ويظهر صوت فياض وهي تردد كلماتها، والذي شبهه متابعوها بصوت والدتها هيفا وهبي، كما يرون أنها تقلد حركاتها.
 
 
كما علقت زينب فياض على الفيديو لمتابعيها: "هل اشتقتوا إلى فقرة "أنا ودانييلا"، شوفوا حركاتها بس نوتيلا وسكر محلي محطوط على كريمة وكل شيء حلو في حياتي".

في المقابل، يرى كثيرون أن زينب تستغل اسم والدتها في الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتقرب منها، وتحاول الانتشار بتقليد صاحبة "أنا هيفا أنا"، واستخدام الشبه الكبير بينهما في الصوت وربما في الصورة أيضاً.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-23
12:00 | 2021-01-23
09:00 | 2021-01-23
06:00 | 2021-01-23
23:00 | 2021-01-22
21:00 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website