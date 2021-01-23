ابنة هيفا وهبي تثير الجدل مجدداً.. نشرت فيديو وهي تقلد والدتها!

يبدو أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، تحاول السير على خطى والدتها، ففي فيديو جديد أثار الجدل، ظهرت زينب وهي تغني وتقلد والدتها.

وظهرت في فيديو نشرته، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وحصد أكثر من 440 ألف مشاهدة مع ابنتها وهما تغنيان إحدى الأغنيات الشعبية، ويظهر صوت فياض وهي تردد كلماتها، والذي شبهه متابعوها بصوت والدتها هيفا وهبي، كما يرون أنها تقلد حركاتها.

كما علقت زينب فياض على الفيديو لمتابعيها: "هل اشتقتوا إلى فقرة "أنا ودانييلا"، شوفوا حركاتها بس نوتيلا وسكر محلي محطوط على كريمة وكل شيء حلو في حياتي".



في المقابل، يرى كثيرون أن زينب تستغل اسم والدتها في الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتقرب منها، وتحاول الانتشار بتقليد صاحبة "أنا هيفا أنا"، واستخدام الشبه الكبير بينهما في الصوت وربما في الصورة أيضاً.