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المرأة
نادين نسيب نجيم جميلة من دون ماكياج (صورة)
Lebanon 24
24-01-2021
|
12:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورةً لها عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي من دون أن تضع الكثير من مساحيق التجميل، لكنها استخدمت "فلتر" لتجميل الصورة.
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