نادين نسيب نجيم جميلة من دون ماكياج (صورة)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورةً لها عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي من دون أن تضع الكثير من مساحيق التجميل، لكنها استخدمت "فلتر" لتجميل الصورة.