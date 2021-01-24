هل أنتِ حبيبة وفية؟ الاجابة تجدينها في خطوط يدك، بحسب الصورة المرفقة.

1- خط الكف الطويلإن الخط الطويل يعني أنك انسانة منفتحة وتملكين شخصية محبة. أنت من النوع الذي يرغب الجميع ان يتواجد من حوله. ويشير هذا الطول الى ان هناك ميولا الى تصديق القصص الخيالية في بعض الاحيان.2- خط الكف المتوسطإن كان خط قلبك يصل بين الوسط واصبع السبابة، فذلك يعني أنك تملكين توازنا جيدا بين المنطق والعواطف. أنت شخص يملك طبعا سليما وتعتبرين حبيبة وفية. سوف تتمتعين بالنجاح في علاقاتك العاطفية ولن تتأثري بمشاكل الحب.3- خط الكف القصيريشير الخط القصير الى انك شخص إما منطوي على نفسه أو أناني.