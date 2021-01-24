كامالا هاريس نسخة عن فنانة عربية شهيرة.. شاهدوا الصور!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة البحرينية سعاد علي، ونائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس.

وعلّق الناشطون على الصور حيث لاحظوا وجود شبه كبير بينهما.

مغردون : شبة كبير بين الممثلة البحرينة سعاد علي و كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن pic.twitter.com/O1YwyENVr6 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) January 22, 2021

في المقابل، رأى آخرون أنّ هاريس تشبه المغنية العراقية الاء شاكر.

انا في التشبيه محد يغلبني! تشبه الفنانة العراقية آلاء شاكر pic.twitter.com/yGLmDiuJgt — M.Masood (@Ky9yWigV9HMkVob) January 22, 2021

ودخلت هاريس التاريخ الأربعاء الفائت بأدائها اليمين نائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتصبح أول امرأة وأول أميركية سمراء البشرة وأول أميركية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة.

ويرى كثيرون أن هاريس (56 عاما) مرشحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2024 إذا ارتأى بايدن (78 عاما) ألا يرشح نفسه لفترة ثانية.



