المرأة

كامالا هاريس نسخة عن فنانة عربية شهيرة.. شاهدوا الصور!

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة البحرينية سعاد علي، ونائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس. 
 
وعلّق الناشطون على الصور حيث لاحظوا وجود شبه كبير بينهما.
 
 
في المقابل، رأى آخرون أنّ هاريس تشبه المغنية العراقية الاء شاكر.
 
 
 
ودخلت هاريس التاريخ الأربعاء الفائت بأدائها اليمين نائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتصبح أول امرأة وأول أميركية سمراء البشرة وأول أميركية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة.
 
ويرى كثيرون أن هاريس (56 عاما) مرشحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2024 إذا ارتأى بايدن (78 عاما) ألا يرشح نفسه لفترة ثانية.

المصدر: وكالات
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