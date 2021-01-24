إليكِ 6 أطعمة للوقاية من الإصابة بمرض السرطان

يحتفل العالم بـيوم 4 شباط باعتباره اليوم العالمي للسرطان لرفع الوعي بهذا المرض وتشجيع الوقاية منه واكتشافه وعلاجه، وبحسب منظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن تتضاعف حالات الإصابة بمرض السرطان بحلول عام 2030.

والإصابة بهذا المرض يحدث لعدة أسباب، أحد أهم هذه الأسباب هو نمط الحياة، الذي يشمل النظام الغذائي والنشاط البدني، لذا فإن اختيار النظام الغذائي الصحي إلى جانب النشاط البدني المنتظم يسهم في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الدكتورة دانا الحموي، اختصاصية التغذية الإكلينيكية في"إنديا جيت" (المعتمدة من هيئة الصحة بدبي) تقدم لقرّاء نواعم 6 أطعمة يجب دمجها للنظام الغذائي من أجل الوقاية من الإصابة بمرض السرطان. اقرئي السطور التالية لتتعرفي إليها.

1- بذور الكتان

تُعد بذور الكتان من أهم مصادر الليغنان، وهو عنصر غذائي نباتي مشابه لهرمون الإستروجين، وهذا التشابه يتسبب بإنتاج نماذج أقل نشاطاً من هرمون الإستروجين عند النساء بعد سن اليأس، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تناولي حوالي 3 ملاعق كبيرة يومياُ من بذور الكتان عبر دمجها في وجباتك المفضلة، كما يمكنك إضافتها إلى الزبادي أو الكفير الهندي أو العصائر، ويمكن إضافتها في السلطات أو إلى المخبوزات، حيث تتميز بذور الكتان بنكهة جوزية تجعل مذاق الطعام لذيذاً.

2- بذور الشيا

بذور الشيا مصدر آخر لليغنان، لذا فهي تقلل الإصابة بالسرطان بنفس طريقة بذور الكتان، كما أن بذور الشيا تحتوي على حمض ألفا-اللينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية الذي ثبت علمياً أنه يمنع نمو سرطان الثدي، كما يمنع نمو سرطان الرحم أيضاً.

ويمكنكِ إضافة بذور الشيا إلى العصائر والحلويات والحبوب والخبز وسناكات الإفطار.

3- الأرز البني المنبت

يحتوي الأرز البني المنبت على أربعة أضعاف كمية الألياف وفيتامين E وثلاثة أضعاف كمية المغنيسيوم وفيتامينات B1، وB6، مقارنة بالنسب الموجودة في الأرز البني العادي.

ويحتوي الأرز البني المنبت على نسبة من حمض الفيتيك أعلى من تلك الموجودة في أنواع الأرز الأخرى، وهو حمض يثبط نمو الخلايا السرطانية، حيث أظهرت الدراسات أنه الغذاء الوحيد من فئة الحبوب الكاملة الذي أسهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

ويمكنكِ تناول الأرز البني المنبت كطبق جانبي أو رئيس، كما يمكنكِ إضافته إلى الحساء والسلطات أيضاً.

4- حبوب الكينوا

حبوب الكينوا مصدر رائع للبروتين، فهي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية وتتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان بفضل العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، مثل حمض اللينولييك.

5- الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل اللفت، وأوراق السلطة، والسبانخ، والبوك تشوي، والبروكلي، مليئة بالألياف التي تشعركِ بالشبع لفترات طويلة، كما أنها تحتوي على نسب عالية من المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

علاوة على أنها تحتوي على الكاروتينات، التي تُعد مضادات أكسدة قوية تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

احرصي على تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كوجبة خفيفة، أو عبر إضافتها إلى السلطات، ولكن تجنبي طهوها، حيث يفقدها الطهو الكثير من فوائدها الغذائية وخصائصها المقاومة للسرطان.

6- البهارات

تشتهر العديد من التوابل بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة والمعززة للمناعة، أهمها: الكركم، الثوم، الفلفل الأسود، الفلفل الحار، الزنجبيل، الكمون الأسود، والزعفران.