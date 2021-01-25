المرأة

نوال الزغبي: لست كبيرة على الزواج.. وهذا شرطي (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2021 | 09:00
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كشفت الفنانة نوال الزغبي عن رغبتها الشديدة بالزواج، مؤكدة أنها في حالة نضج كامل يؤهلها لأن تعيش وتكوين أسرة من جديد خاصة وأنه يتقدم لها عروض زواج مغرية كثيرا ولكنها لم تقتنع بأي منهم وهذا شرطها الأساسي الاقتناع 100%.

 

وقالت نوال: "شرطي الأساسي وما راح أتخلى عنه الاقتناع الكامل بالشخص اللي راح ارتبط به، أنا ما عندي مشكلة أتزوج بل بالعكس أتمنى كثيرا وعندي نضج كامل لأكون زوجة وأكون أسرة".

 

وأضافت نوال في تصريحات لـ"إي تي بالعربي": "أنا مني كبيرة على الزواج الكبر في القلب أوقات بنت عمرها 20 سنة وتحسها كبيرة، أنا بعرف اوزن منيح بين عقلي وقلبي وعقلي هو الأساس وعلى أساسه راح أختار شريك حياتي مناصفة مع قلبي، وهنا رجال كثير بعام 2020 اتقدمولي بس ما لاقيت فيهن شيء".

 

وعن وجود علاقة حب بحياتها قالت نوال: "لا يوجد أحد في حياتي، ولا أعيش حالة حب، كثيرا ما أكتب تغريدات على تويتر، فيقول البعض تركت صاحبها أو خطيبها، أو تزوجت، لا يوجد شيء وإذا في شيء راح أقول دغري" .

 

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وكانت الزغبي قد أثارت جدلاً بين الجمهور بعد المقابلة نفسها نتيجة كمية المكياج على وجهها والتي بدت ملامحها لا تتحرك خلال حديثها وتفاعلها وفق المتابعين.

 

وعلق الجمهور أن الزغبي كانت ملامحها جميلة وطبيعية وبريئة، ولكن من كثرة المكياج أصبحت لا تتحرك، في حين دافع عنها آخرون وقالوا إنها كأي فنانة تريد الظهور بأجمل طريقة أمام محبيها وهذا ليس خطأ.

المصدر: فوشيا
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