المرأة

رانيا يوسف زوجة ثانية!

Lebanon 24
25-01-2021 | 18:00
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انطلقت أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل الشهير "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف التي انضمت أخيراً إلى فريق عمل المسلسل عبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد، ليكون أول عمل كوميدي على شاشة المنصة خريطتها في عام 2021.

 

 

زواج شيكو

تبدأ حلقات الموسم الثاني من المسلسل الشهير "اللعبة" بظهور شخصية جديدة ضمن الأحداث وتجسدها رانيا يوسف، وهي الجارة الجديدة لمازو وويسو، أو شيكو وهشام حيث ستربطهما بعد فترة العديد من المواقف الكوميدية خلال العمل ويقرر مازو الزواج بها ضمن الأحداث لتكون زوجته الثانية.

 

هذا الأمر على عكس سوء الحظ الذي يواجهه شيكو في حياته بخصوص الزواج "على حد تعبيره"، لكنه سيظهر في العمل متزوجاً من اثنتين، الأولى ميرنا جميل التي ظهرت معه في الموسم الأول والثانية جارته الجديدة رانيا يوسف.

 

وستقدم رانيا يوسف العديد من مشاهد الأكشن ضمن أحداث العمل من دون الاستعانة بدوبليرة، فقد أكدت أنها استمتعت بهذه التجربة جداً وتنتظر رد فعل الجمهور بفارغ الصبر.

 

المصدر: نواعم
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