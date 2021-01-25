المرأة

5 طرق تجعل زوجك يشعر بالتميز والخصوصية

Lebanon 24
25-01-2021 | 23:00
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الرجل أيضاً يحتاج إلى الشعور بأنه محبوب وله مكانة خاصة في قلب زوجته، لذا فإن جعل زوجك يشعر بالتميز والخصوصية أمر يستحق بذل الجهد من أجل تحسين علاقتكما.

أمور قد تفعلينها على قدر بساطتها قد تساعدك في التعبير عن حبك واعتزازك وتقديرك لزوجك، وفي ما يلي 5 طرق تجعل زوجك يشعر بالتميز والخصوصية، ما يعزز علاقتك به.
 
1- تحدثي بلغة الحب التي يفضلها زوجك
للحب لغات تعبّر عنه، مثل مشاركة المسؤولية، التواصل الجسدي، قضاء وقت خاص معاً، الهدايا، الكلمات الرومانسية.
ولكل شخص لغة مفضلة للحب تصل إلى قلبه ويشعر عن طريقها بأنه محبوب من قبل شريكه، لذا فاختيار لغة الحب التي يفضلها زوجك أمر في غاية الأهمية.
ابحثي عن طريقة التعبير عن الحب التي يفضلها زوجك، وتواصلي معه عبر هذه الطريقة حتى يشعر بالحب والتقدير.
 
2- اعتمدي على نفسك في تحسين حالتك المزاجية
لا تلقي عبء تحسين حالتك النفسية على زوجك، فهذا يشعره بالضغط، كما أنه يجعلك حالتك المزاجية تتأرجح حسب مواعيد زوجك وحالته المزاجية أو ظروفه وما يمر به في يومه.
والأفضل هو تدريب نفسك على الاعتماد على نفسك في تحسين حالتك المزاجية، ما يصب في مصلحة زواجك لأنه يحسن علاقتك بزوجك.
 
3- شاركيه المهام والمسؤوليات
مشاركة زوجك مهامه ومسؤولياته تشعره بأنكِ تقدرين مجهوده، وأيضاً أنكِ تحبينه وتهتمين لأمره، ما يجعله يشعر بالامتنان والرضى.
فكري دائماً ما الذي يمكنكِ فعله أو تقديمه لزوجك ليصبح يومه أفضل، ولا تبخلي بوقتك أو مجهودك من أجل هذا الهدف.
 
4- ادعمي أهداف زوجك
كما تنتظرين الدعم من شريك حياتك لتحققي نجاحك الشخصي، هو أيضاً ينتظر أن تقدمي له الدعم ليحقق أهدافه وطموحاته.
لا تقللي أبداً من أهداف زوجك وطموحاته، وكوني له أهم مشجع وداعم، واحتفلي معه بإنجازاته.
 
5- أرسلي لزوجك رسائل لطيفة
الكلمات اللطيفة لا تحتاج منكِ إلى وقت أو مجهود، ولكن لها تأثير السحر على علاقتك بزوجك، لذا احرصي على أن يكون حديثك مع زوجك مليئاً بالكلمات اللطيفة، واحرصي على إرسال رسائل نصية أو مكتوبة تحتوي على كلمات رومانسية ولطيفة تشعر زوجك أن مشاعرك نحوه مستمرة.
المصدر: نواعم
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