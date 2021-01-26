فاشينيستا متهمة بالإعتداء على زوجها السابق.. وتواجه خطر الاعتقال

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم مثولها أمام المحكمة في لندن وذلك على خليفة اتهامها بالاعتداء على زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف.
وبحسب الصحيفة فإنّ روان متهمة بالاعتداء على يوسف المقريف في حديقة هايد بارك في لندن في حزيران الماضي حيث مزّقت قميصه البالغ ثمنه 200 جنيه أوسترالي، أي ما يعادل 260 دولاراً.
وكان من المقرر أن تمثل روان الحاصلة على شهادة في القانون من كينغز كوليدج لندن أمام محكمة "وستمنستر" الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي بالممتلكات، ولكن تم إخبار القضاة أنها غير قادرة على الحضور لأنها كانت تحضر محكمة الأسرة في دبي، وأصدر رئيس مجلس الإدارة ديان لينان مذكرة توقيف بحقها.
كما وذكرت الصحيفة أنّ روان أثناء دراستها القانون في لندن كانت تعمل أيضاً للحصول على رخصة طيران خاصة من أكاديمية أكسفورد للطيران.