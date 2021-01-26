فاشينيستا متهمة بالإعتداء على زوجها السابق.. وتواجه خطر الاعتقال

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم مثولها أمام المحكمة في لندن وذلك على خليفة اتهامها بالاعتداء على زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف.

وبحسب الصحيفة فإنّ روان متهمة بالاعتداء على يوسف المقريف في حديقة هايد بارك في لندن في حزيران الماضي حيث مزّقت قميصه البالغ ثمنه 200 جنيه أوسترالي، أي ما يعادل 260 دولاراً.