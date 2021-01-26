المرأة

بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2021 | 12:00
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كشفت الفنانة سوزان نجم الدين في لقاء خاص ضمن برنامج "ET بالعربي" عن مشاعرها التي لا توصف بعد لقائها بأولادها الذين لم ترهم منذ خمسة أعوام بسبب قرار الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.

وقالت نجم الدين: "لقائي بهم بعد خمس سنوات كان فيه كل الأحاسيس المتناقضة، ولم أعرف هل أحزن أم أفرح، خاصة وأنا أعرف أنهم سيغادرون بعد قليل".

وأوضحت أن حياة أولادها وعملها ودراستهم في أميركا ولذلك لا يستطيعون تركها والعيش في بلد آخر".
 
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