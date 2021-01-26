شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)

تداول مؤخرا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لبلوغر لبنانية تدعى لبنى فيلالي، وعلقوا أن الصور التي تنشرها لمى تشبه الى حد كبير صور نادين.

وكان فيديو لبنى تم تداوله بشكل كبير، بعد قيامها بنشره على "تيك توك"، حيث بدت ملاكحها قريبة جدا من نادين، وهناك من شبهها أيضاً بفاطمة الأنصاري خبيرة التجميل السعودية.

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فيديو لبنى نال حوالي 191 ألف مشاهدة عبر "تيك توك" وأكثر من 300 تعليق، حيث تراوحت التعليقات بين من شبهها بنادين نسيب نجيم، بينما رأى البعض أنها تشبه فاطمة الأنصاري أيضًا وهي خبيرة تجميل سعودية.

لبنى هي أم لـ 3 أولاد، وتعرف عن نفسها على "تيك توك" بأنها لا تسعى سوى إلى نشر الإيجابية من خلال الفيديوهات التي تشاركها مع متابعيها.