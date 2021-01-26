المرأة

شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
26-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-787782-637472511541063258.jpg
Doc-P-787782-637472511541063258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداول مؤخرا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لبلوغر لبنانية تدعى لبنى فيلالي، وعلقوا أن الصور التي تنشرها لمى تشبه الى حد كبير صور نادين.

 

وكان فيديو لبنى تم تداوله بشكل كبير، بعد قيامها بنشره على "تيك توك"، حيث بدت ملاكحها قريبة جدا من نادين، وهناك من شبهها أيضاً بفاطمة الأنصاري خبيرة التجميل السعودية.

A post shared by amalnews (@amalnewsofficial)


 
 

فيديو لبنى نال حوالي 191 ألف مشاهدة عبر "تيك توك" وأكثر من 300 تعليق، حيث تراوحت التعليقات بين من شبهها بنادين نسيب نجيم، بينما رأى البعض أنها تشبه فاطمة الأنصاري أيضًا وهي خبيرة تجميل سعودية.

 

 

لبنى هي أم لـ 3 أولاد، وتعرف عن نفسها على "تيك توك" بأنها لا تسعى سوى إلى نشر الإيجابية من خلال الفيديوهات التي تشاركها مع متابعيها.

 

المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-26
12:00 | 2021-01-26
09:00 | 2021-01-26
06:00 | 2021-01-26
23:00 | 2021-01-25
21:00 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website