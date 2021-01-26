هجوم على ياسمين صبري بسبب استعراضها هدية فاخرة: "ارحمي الناس بتموت من الجوع"

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري في وقت سابق على حسابها الخاص. ومن خلالها أظهرت هدية تلقتها من علامة المجوهرات الراقية Cartier وتوجهت في التعليق إلى القيمين عليها بالشكر.

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وأطلق هذا الأمر موجة من التعليقات في أوساط المتابعين حيث هاجمها الكثير من هؤلاء ورأى معظمهم أنه يتعين عليها التوقف عن استعراض ممتلكاتها الفاخرة مراعاة لمشاعر الأشخاص الذين يعيشون حالة مادية صعبة.

ومما جاء في التعليقات: "ارحمي الناس بتموت من الجوع وانت ولا هنا" و"كل هالفلوس والذوق صفر" و"الشبع بعد الجوع تظهر لنا استعراض هالأشكال" و"لو كل شخص من المشاهير عمل مشروعين لكان الهالم العربي أصبح بخير" و"أوكي شفنا بوكس الكارتييه والكشخة" و"هادا اللي فالحة فيه كل يوم تتصور وتتباهى بماركات ملابسها و شنتاتها محتوى فارغ وتافه".

يشار إلى أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة نظم لها حفل يوم ميلاد فاخراً. وهو ما ظهر من خلال صور نشرها كل منهما على حسابه الخاص.

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)



