المرأة

انقطاع الطمث قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة

Lebanon 24
26-01-2021 | 23:00
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نشر موقع onlymyhealth دراسة أميركية تربط بين انقطاع الطمث وإصابة النساء بضعف الذاكرة.

الدراسة شملت 440 سيدة، ورصدت معاناتهن مع مشاكل الذاكرة والإدراك قبل وبعد انقطاع الطمث، ووجدت النتائج أن التغييرات الكبيرة في الهرمونات التي تصاحبها تغيرات جسدية للمرأة، تتزامن أيضاً مع تغيرات في مستوى الإدراك والذاكرة، حيث يمكن أن تصاب المرأة في مرحلة انقطاع الطمث بمشاكل في الذاكرة تفوق تلك التي قد تواجهها في مرحلة الشيخوخة.

وأشارت الدراسة إلى العوامل الأخرى التي تسهم في ضعف ذاكرة وإدراك السيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، مثل الإجهاد والتوتر، والتعليم المنخفض، والفقر، ونمط الحياة غير الصحي، ونقص المناعة.

كذلك نصح الباحثون، السيدات اللواتي يقتربن من مرحلة انقطاع الطمث، ببعض النصائح التي تساعدهن على تجنب مشاكل الذاكرة والإدراك، مثل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ممارسة التمارين الرياضية يومياً والحرص على النشاط البدني وعدم الاستسلام للكسل، والحصول على عدد ساعات كافية من النوم يومياً.
المصدر: نواعم
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