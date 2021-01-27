المرأة

هل تعانين من توسع مسام البشرة؟ 5 خطوات ستساعدكِ على تضييقها

Lebanon 24
27-01-2021 | 06:00
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هل تشعرين بالانزعاج من مسامات وجهكِ الواسعة؟ لستِ وحدكِ! فالمسامات الواسعة تُعتبر من المشاكل الجلدية الشائعة، وهي حتماً تؤثر على مظهر البشرة. اليك هذه الخطوات للتخلص من هذه المشكلة.
أولاً، احرصي أن تنظّفي بشرتك مرّتين في اليوم، في الصباح وقبل الخلود إلى النوم. واستخدمي غسولاً ذات تأثير فعّال على المسام الواسعة.
ثانياً، تأكدي من إزالة كل المكياج بشكل كامل عن الوجه، من خلال استعمال مزيل المكياج المناسب لنوع البشرة. فتراكمات المكياج غير المُزالة تزيد من توسّع المسام الجلدية بشكل ملحوظ.

ثالثاً، دللي بشرتك قليلاً، عبر تدليكها بعد التنظيف، مستخدمة مكعبات الثلج التي حتماً تعزز نضارتها. كما أن الثلج يؤدي إلى إغلاق مسام البشرة الواسعة بفعالية مدهشة. وننصحك بأن تمسحي وجهك بماء الورد بعد غسله لأنّه أيضاً يساهم في إغلاق المسام.

رابعاً، علاج توسع مسام البشرة يكون أيضاً من خلال تقشيرها. لذلك، قشّري بشرتك مرّة كلّ أسبوعين تقريباً خصوصاً إذا كانت بشرتك دهنية، مستعينة بالكريم المقشر ذات التركيبة المثالية لها. فالتقشير يقضي على الجلد الميت ويعزز نضارتها!

خامساً، كالعادة، ننصحك بإعتماد الكريم الواقي من الشمس بتركيبته المناسبة لبشرتك قبل الخروج من المنزل. فأشعة الشمس تحدّ من ليونة ورطوبة البشرة ما يساهم في توسيع المسام.
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