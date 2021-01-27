17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
هل تعانين من توسع مسام البشرة؟ 5 خطوات ستساعدكِ على تضييقها
Lebanon 24
27-01-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هل تشعرين بالانزعاج من مسامات وجهكِ الواسعة؟ لستِ وحدكِ! فالمسامات الواسعة تُعتبر من المشاكل الجلدية الشائعة، وهي حتماً تؤثر على مظهر البشرة. اليك هذه الخطوات للتخلص من هذه المشكلة.
أولاً، احرصي أن تنظّفي بشرتك مرّتين في اليوم، في الصباح وقبل الخلود إلى النوم. واستخدمي غسولاً ذات تأثير فعّال على المسام الواسعة.
ثانياً، تأكدي من إزالة كل المكياج بشكل كامل عن الوجه، من خلال استعمال مزيل المكياج المناسب لنوع البشرة. فتراكمات المكياج غير المُزالة تزيد من توسّع المسام الجلدية بشكل ملحوظ.
ثالثاً، دللي بشرتك قليلاً، عبر تدليكها بعد التنظيف، مستخدمة مكعبات الثلج التي حتماً تعزز نضارتها. كما أن الثلج يؤدي إلى إغلاق مسام البشرة الواسعة بفعالية مدهشة. وننصحك بأن تمسحي وجهك بماء الورد بعد غسله لأنّه أيضاً يساهم في إغلاق المسام.
رابعاً، علاج توسع مسام البشرة يكون أيضاً من خلال تقشيرها. لذلك، قشّري بشرتك مرّة كلّ أسبوعين تقريباً خصوصاً إذا كانت بشرتك دهنية، مستعينة بالكريم المقشر ذات التركيبة المثالية لها. فالتقشير يقضي على الجلد الميت ويعزز نضارتها!
خامساً، كالعادة، ننصحك بإعتماد الكريم الواقي من الشمس بتركيبته المناسبة لبشرتك قبل الخروج من المنزل. فأشعة الشمس تحدّ من ليونة ورطوبة البشرة ما يساهم في توسيع المسام.
تابع
الأكثر قراءة
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سترة محمد بن سلمان تثير ضجة وتسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعرها
Lebanon 24
سترة محمد بن سلمان تثير ضجة وتسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعرها
11:00 | 2021-01-26
26/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
12:00 | 2021-01-26
26/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مساء غد الأربعاء.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في الحرارة
Lebanon 24
منخفض جوي مساء غد الأربعاء.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في الحرارة
11:54 | 2021-01-26
26/01/2021 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:00 | 2021-01-27
صورة تحسم الجدل حول حقيقة طلاق وفاء الكيلاني من تيم حسن
23:00 | 2021-01-26
انقطاع الطمث قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة
21:00 | 2021-01-26
صورة هنا الزاهد بالحمل تحدث ضجة.. وأحمد فهمي يعلق!
18:00 | 2021-01-26
هجوم على ياسمين صبري بسبب استعراضها هدية فاخرة: "ارحمي الناس بتموت من الجوع"
15:00 | 2021-01-26
شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)
12:00 | 2021-01-26
بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها (فيديو)
فيديو
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-26
27/01/2021 09:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact