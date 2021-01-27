صورة تحسم الجدل حول حقيقة طلاق وفاء الكيلاني من تيم حسن

نشرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، صورة لها، حسمت الجدل حول حقيقة طلاقها من زوجها الممثل السوري تيم حسن وذلك بعد تداول أخبار عن انفصالهما مؤخراً وسط صمت من الطرفين .

وظهرت الكيلاني بالصورة، وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: "بنمسي".

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A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)





في المقابل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السوري تيم حسن من المكان نفسه وعلى الأريكة نفسها نشرها في الرابع والعشرين من شهر آذار عام 2020 ما يعني أن هذه الصورة هي من منزل تيم ووفاء.

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A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)





وكانت أنباء تحدثت عن طلاق الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.