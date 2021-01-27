المرأة

نساء هذه الأبراج ينجحن في مهمة التحري.. هل أنتِ منهّن؟

Lebanon 24
27-01-2021 | 15:00
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نساء هذه الأبراج تنجح جدًا في مهمة التحري لجهة اكتشاف الخيوط الضائعة والبحث وجمع المعلومات ومعرفة ماذا يجري مهما كان مخفيًا.﻿﻿
الجوزاء
أبرع من يستطيع أن يلعب دور التحري، فأولًا لديهم حدس لا يخطئ يتبعونه في بداية الطريق ومن بعدها يستطيعون ربط الخيوط وقراءة لغة الجسد وما بين السطور والتحليل الفظيع الذي يكون صحيحًا في معظم الأحيان.

العذراء
دقة الملاحظة لدى برج الجوزاء غير اعتيادية، ومهما فسّر ما يراه أمامه لا يمكن للآخرين أن يفهموا لقدر ما لديه تركيز عالي جدًا وقدرة على رؤية المخفي وكأنه يضع مجهرًا في عينيه. العذراء يراقب بصمت، ويكسب ثقة من حوله ويكشف كل الحقائق ويترك معظمها لنفسه. 

العقرب
العقرب، وامرأته التي تعتبر ملكة قصف الجبهات، ينجح كتحرٍ لأنه يبحث كثيرًا ويحلل كل ما يراه ولديه ذاكرة متقدة تجعله يكوّن ملفات كاملة في رأسه يعود لها كل ما دعن الحاجة.

الجدي
لو هنالك مهمة تحتاج للكثير من الدقة ولقدرة تمثيلية خارقة الجدي هو الأفضل للقيام بها. الجدي لديه خبرات حياتية كبيرة بفعل قراءاته وأبحاثه وثقة الناس به التي تخبره أسرارها، فلديه غرفة عمليات نائمة يعود اليها لو أراد البحث عن حقيقة ما.
المصدر: ياسمينا
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