16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
نساء هذه الأبراج ينجحن في مهمة التحري.. هل أنتِ منهّن؟
Lebanon 24
27-01-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نساء هذه الأبراج تنجح جدًا في مهمة التحري لجهة اكتشاف الخيوط الضائعة والبحث وجمع المعلومات ومعرفة ماذا يجري مهما كان مخفيًا.
الجوزاء
أبرع من يستطيع أن يلعب دور التحري، فأولًا لديهم حدس لا يخطئ يتبعونه في بداية الطريق ومن بعدها يستطيعون ربط الخيوط وقراءة لغة الجسد وما بين السطور والتحليل الفظيع الذي يكون صحيحًا في معظم الأحيان.
العذراء
دقة الملاحظة لدى برج الجوزاء غير اعتيادية، ومهما فسّر ما يراه أمامه لا يمكن للآخرين أن يفهموا لقدر ما لديه تركيز عالي جدًا وقدرة على رؤية المخفي وكأنه يضع مجهرًا في عينيه. العذراء يراقب بصمت، ويكسب ثقة من حوله ويكشف كل الحقائق ويترك معظمها لنفسه.
العقرب
العقرب، وامرأته التي تعتبر ملكة قصف الجبهات، ينجح كتحرٍ لأنه يبحث كثيرًا ويحلل كل ما يراه ولديه ذاكرة متقدة تجعله يكوّن ملفات كاملة في رأسه يعود لها كل ما دعن الحاجة.
الجدي
لو هنالك مهمة تحتاج للكثير من الدقة ولقدرة تمثيلية خارقة الجدي هو الأفضل للقيام بها. الجدي لديه خبرات حياتية كبيرة بفعل قراءاته وأبحاثه وثقة الناس به التي تخبره أسرارها، فلديه غرفة عمليات نائمة يعود اليها لو أراد البحث عن حقيقة ما.
المصدر: ياسمينا
تابع
الأكثر قراءة
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. والد يترك ابنته بأحضان الجيش لاطعامها: لم أعد أملك ليرة واحدة
Lebanon 24
في طرابلس.. والد يترك ابنته بأحضان الجيش لاطعامها: لم أعد أملك ليرة واحدة
23:42 | 2021-01-26
26/01/2021 11:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
07:16 | 2021-01-27
27/01/2021 07:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
09:09 | 2021-01-27
27/01/2021 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:45 | 2021-01-27
ريما فقيه تحتفل بميلاد ابنتها الكبرى بطريقة مميّزة (فيديو وصور)
12:00 | 2021-01-27
نجوى كرم تشعل مواقع التواصل بسبب فيديو: "بدي جوزكم كلكم"
09:00 | 2021-01-27
صورة تحسم الجدل حول حقيقة طلاق وفاء الكيلاني من تيم حسن
06:00 | 2021-01-27
هل تعانين من توسع مسام البشرة؟ 5 خطوات ستساعدكِ على تضييقها
23:00 | 2021-01-26
انقطاع الطمث قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة
21:00 | 2021-01-26
صورة هنا الزاهد بالحمل تحدث ضجة.. وأحمد فهمي يعلق!
فيديو
طارده دب على الثلج... رعب عاشه متزلج واجه الموت (فيديو)
Lebanon 24
طارده دب على الثلج... رعب عاشه متزلج واجه الموت (فيديو)
15:00 | 2021-01-27
27/01/2021 16:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
Lebanon 24
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
13:00 | 2021-01-27
27/01/2021 16:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 16:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact