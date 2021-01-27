نجوى كرم تشعل مواقع التواصل بسبب فيديو: "بدي جوزكم كلكم"

نشرت الفنانة نجوى كرم على تطبيق انستغرام مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "معذور قلبي" الذي صورته في بيروت.

وظهرت "شمس الأغنية" في المقطع على طبيعتها وتتفاعل مع فريق العمل بعفوية، حيث كانت تستعد للتصوير من خلال وضع المكياج وثم تصفيف الشعر مروراً بارتداء ملابسها وتوجهها الى موقع التصوير.

ووثق المقطع أيضاً المواقف الطريفة التي جمعتها بفريق عملها ومنيتها بأن تفرح في يوم زفافهم جميعاً.

وقالت بطرافة: "مخترع القهوة قصة. لو بقي من عمري نهار بدي جوزكم كلكم".

وتصدّرت نجوى تريند على السوشيال ميديا تحت هاشتاغ Najwakaramshootingday، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع العفوي، وأثنوا على طرافتها التي تظهر بع في كل المناسبات واللقاءات.

وكانت نجوى كرم قد استعانت بالمخرج وليد ناصيف للمرة الثالثة لتصوير الأغنية على طريقة تلفزيون الواقع في شوارع بيروت.