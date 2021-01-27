المرأة

نجوى كرم تشعل مواقع التواصل بسبب فيديو: "بدي جوزكم كلكم"

Lebanon 24
27-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-788116-637473332647842081.PNG
Doc-P-788116-637473332647842081.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة نجوى كرم على تطبيق انستغرام مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "معذور قلبي" الذي صورته في بيروت.

 

وظهرت "شمس الأغنية" في المقطع على طبيعتها وتتفاعل مع فريق العمل بعفوية، حيث كانت تستعد للتصوير من خلال وضع المكياج وثم تصفيف الشعر مروراً بارتداء ملابسها وتوجهها الى موقع التصوير.

 

ووثق المقطع أيضاً المواقف الطريفة التي جمعتها بفريق عملها ومنيتها بأن تفرح في يوم زفافهم جميعاً.

 

وقالت بطرافة: "مخترع القهوة قصة. لو بقي من عمري نهار بدي جوزكم كلكم".

 

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)


 

وتصدّرت نجوى تريند على السوشيال ميديا تحت هاشتاغ Najwakaramshootingday، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع العفوي، وأثنوا على طرافتها التي تظهر بع في كل المناسبات واللقاءات.

 

وكانت نجوى كرم قد استعانت بالمخرج وليد ناصيف للمرة الثالثة لتصوير الأغنية على طريقة تلفزيون الواقع في شوارع بيروت.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-01-27
13:45 | 2021-01-27
09:00 | 2021-01-27
06:00 | 2021-01-27
23:00 | 2021-01-26
21:00 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website