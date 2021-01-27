المرأة

للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2021 | 18:00
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حلّت النجمة ديمة قندلفت ضيفة ضمن برنامج "الدنيا علمتني"، وتحدثت عن التنمر الذي تعرّضت له خلال عملها في المجال الفني، والطريقة التي نجحت من خلالها في تجاوز الأمر.

 

وتحدثت للمرة الأولى عن إصابتها بطلق ناري ضمن تصوير مسلسل "الاجتياح" مع المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.

 

وروت تفاصيل الحادثة، عن أنّها في عام تصوير المسلسل حظيت بفرصة بطولة ثلاثة أعمال معاً وهو ما عرّضها لضغط عصبي كبير وخشية عدم القدرة على ضبط نفسها خاصةً أنّ كل مسلسل من الثلاثة في منطقة مختلفة. وفي آخر أيام تصوير دورها في مسلسل "الاجتياح"، تعرّضت قندلفت لإصابة وتآكل جزء من ذقنها، ما جعلها تشعر لوهلة أنّها فقدت مستقبلها المهني وضاع كل شيء. لكن من ترك أثراً إيجابياً داخلها هو الطبيب الذي أسعفها في قرية التصوير حين قال لها: "سيعود وجهك كما كان لدرجة أنك لن تتذكري الطبيب الذي أسعفك".

 

وتناولت الممثلة السورية مشكلة التنمر على الشكل الخارجي للأشخاص والتعليقات القاسية التي تصلها عبر السوشيال ميديا ، مؤكدة أن الدنيا علمتها أن تتجاهل الأمر وتضع "فيلتر" في عقلها لإهمال ما يصلها من كلمات مزعجة و"تفلتر الاشياء التي ستجرحني. علمتني الحياة ان لا أهتم".

المصدر: لها
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