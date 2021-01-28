المرأة

رانيا يوسف في السنة الأولى من عمرها مع والدتها.. نسخة عنها؟!

Lebanon 24
28-01-2021 | 06:00
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استعادت الفنانة المصرية رانيا يوسف ذكريات طفولتها من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص على "إنستغرام". وبدا أنها التقطت لها وهي في أشهر عمرها الأولى، كما ظهرت في إحداها برفقة والدتها.

 

هذا الأمر أطلق سلسلة من التعليقات التي تناولت شكلها والتغييرات التي طرأت عليه بين الطفولة والزمن الحاضر. كما تناول الكثيرون شكل والدتها لافتين إلى أنها تشبهها إلى حد كبير.

 

وتعليقاً على الصور كتبت رانيا: "ذكريات أيام الطفولة يلا وروني انتو كمان صوركم وانتو صغيرين على هاشتاغ #صورتك_وانت_صغير".

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

 

 
 

يشار إلى أنه من المنتظر أن تمثل رانيا يوسف في 21 شباط المقبل أمام محكمة جنح قصر النيل بعدما وجهت إليها تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

 

المصدر: لها
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