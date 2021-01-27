المرأة

نيكول حجل تحذر النساء وتوجه تحية خاصة

Lebanon 24
27-01-2021 | 19:28
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غردت الإعلامية نيكول حجل عبر تويتر قائلة: "إلى كل امرأة: اتبعي إحساسك".
وأضافت: "في الشهر الخامس من حملي شعرت أن أمرا خاطئا يدور مع طبيبي فأخذت موعداً من طبيب آخر ألغيته قبل ساعة.
وحين أتكلم عن طبيب مهمل ليس على قدر المسؤولية تابع حالتي، فأنا لا أعمّم. في لبنان أهم الطواقم الطبية هم خط الدفاع الأول في وجه كورونا. وأوجه لهم ألف تحية".
 
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