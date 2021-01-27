نيكول حجل تحذر النساء وتوجه تحية خاصة

غردت الإعلامية نيكول حجل عبر تويتر قائلة: "إلى كل امرأة: اتبعي إحساسك".

وأضافت: "في الشهر الخامس من حملي شعرت أن أمرا خاطئا يدور مع طبيبي فأخذت موعداً من طبيب آخر ألغيته قبل ساعة.

وحين أتكلم عن طبيب مهمل ليس على قدر المسؤولية تابع حالتي، فأنا لا أعمّم. في لبنان أهم الطواقم الطبية هم خط الدفاع الأول في وجه كورونا. وأوجه لهم ألف تحية".

الى كل امرأة: اتبعي إحساسك.

"في الشهر الخامس من حملي شعرت أن أمرا خاطئا يدور مع طبيبي فأخذت موعداً من طبيب آخر ألغيته قبل ساعة.

وحين أتكلم عن طبيب مهمل ليس على قدر المسؤولية تابع حالتي،فأنا لا أعمّم. في لبنان أهم الطواقم الطبية هم خط الدفاع الأول في وجه كورونا.وأوجه لهم ألف تحية" pic.twitter.com/SK5sXgdoLx — NicoleHajal (@NicoleHajal) January 27, 2021 يذكر أن حجل خسرت طفليها بعد أيام من ولادتهما في تشرين الثاني الماضي بسبب عدم تشخيص طبيبها حالتها بالشكل الصحيح.