نيكول حجل تحذر النساء وتوجه تحية خاصة

الى كل امرأة: اتبعي إحساسك.
"في الشهر الخامس من حملي شعرت أن أمرا خاطئا يدور مع طبيبي فأخذت موعداً من طبيب آخر ألغيته قبل ساعة.
وحين أتكلم عن طبيب مهمل ليس على قدر المسؤولية تابع حالتي،فأنا لا أعمّم. في لبنان أهم الطواقم الطبية هم خط الدفاع الأول في وجه كورونا.وأوجه لهم ألف تحية" pic.twitter.com/SK5sXgdoLx
— NicoleHajal (@NicoleHajal) January 27, 2021
الى كل امرأة: اتبعي إحساسك.
"في الشهر الخامس من حملي شعرت أن أمرا خاطئا يدور مع طبيبي فأخذت موعداً من طبيب آخر ألغيته قبل ساعة.
وحين أتكلم عن طبيب مهمل ليس على قدر المسؤولية تابع حالتي،فأنا لا أعمّم. في لبنان أهم الطواقم الطبية هم خط الدفاع الأول في وجه كورونا.وأوجه لهم ألف تحية" pic.twitter.com/SK5sXgdoLx