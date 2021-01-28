للمرة الثانية ياسمين صبري تُعيد تكرار إطلالة هيفا وهبي.. من الأجمل؟

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا بالمقارنة بين إطلالاتها وإطلالات الفنانة هيفا وهبي، كونها الزوجة السابقة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وعلى الرغم من اختلاف الإطلالات إجمالاً، إلا أنّ بعض الملابس تتشابه إلى حد كبير مع بعض ما كانت ترتديه هيفا وهبي.

ومؤخراً ارتدت ياسمين بليزر باللون الأوف وايت بأزرار من الأمام، مع بنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

وسبق أن رأينا الإطلالة نفسها على الفنانة هيفا وهبي في جلسة تصوير لها عام 2016، إذ ظهرت بنفس البليزر الأبيض ونسقت معه توب وبنطلون باللون الأبيض وحذاء باللون البيج، مع تصفيفة الشعر المنسدل، واعتمدت مكياجا قويا.

كما أنّ ياسمين صبري كانت من قبل قد ارتدت فستان بنقشة الفهد أو ما يطلق عليه "تايغر"، وهو أيضاً سبق وارتدته هيفا وهبي أثناء زواجها من أبو هشيمة، لذا بدأ الجمهور يعقد مقارنات بينهما.