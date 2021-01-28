مغنية لبنانية تطالب بالحصول على حصتها من ميراث شعبان عبد الرحيم !

أثارت المغنية اللبنانية "منار" الجدل في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" حيث أعلنت فيه انها تتطالب بحصتها من ميراث الفنان المصري شعبان عبد الرحيم الذي رحل منذ عام بعد صراع مع المرض .

وكشفت منار أن شعبان ترك لها فيلا إلا أن أولاده يرفضون تسليمها لها موجّهة رسالة إلى أولاده قائلة: " بقول لعصام وإخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي ".

وقالت انها تترك موضوع الفيلا والميراث إلى القانون والمحامي، مؤكّدة أن أولاد شعبان هم أخوتها وأنها لن تأخذ أي شيء بالقوة منهم حيث طلبت من نجله عصام أن يكون صريحاً ويتكلّم معها .