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المرأة
فنانة تعلن شفاءها من فيروس كورونا: أخيراً سلبية (صورة)
Lebanon 24
28-01-2021
|
23:00
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طمأنت المطربة ومقدمة البرامج أروى، جمهورها ومحبيها، عن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت عن تماثلها للشفاء من الفيروس.
ونشرت أروى رسالتها للجمهور، من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على انستقرام، صورة تجمعها مع ابنتها وكتبت معلقة: "أخيراً سلبية".
وكانت أروى قد أعلنت إصابتها بالفيروس يوم 12 كانون الثاني الجاري، حيث خرجت في فيديو تحدثت فيه عن كواليس اكتشافها للمرض، إذ قامت بعزل نفسها عن باقي أفراد أسرتها فور شعورها بالتعب قبل 6 أيام من إيجابية مسحتها الأولى، ولم تلمس ابنتها منذ ذلك اليوم، وحتى إعلانها صباح اليوم عن تماثلها للشفاء.
ولفتت أروى إلى أنها لا تعرف مصدر إصابتها لكن توقعها أن تكون التقطته خلال تواجدها في أحدى المستشفيات لزيارة مريض، رغم التزامها بكافة إجراءات الوقاية والتعقيم.
المصدر: نواعم
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