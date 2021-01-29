المرأة

هل تتذكرون مشتركة The Voice Kids هيا حازم؟ أصبحت شابة جميلة جداً (صور)

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:00
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ما زال المشاركون في المواسم السابق من برنامج المواهب الشهير The Voice Kids يثيرون اهتمام الجمهور على مواقع التواصل بسبب التغييرات التي تطرأ على حياتهم وأشكالهم مع مرور السنوات.

وفي هذا الإطار تناقل الناشطون على هذه المواقع صوراً للعراقية هيا حازم التي شاركت في البرنامج الشهير في العام 2016 من دون أن يحالفها الحظ. وبدت في بعضها وهي ترتدي فستان الزفاف وتبين أنها أصبحت شابة تتمتع بملامح جذابة وجميلة.

ومن خلال البحث بدا أنها تقيم مع أسرتها في الإمارات العربية المتحدة. وعرف أنها لم تتزوج وأن الصور التقطت لها في إطار جلسة تصوير وأنها بدأت العمل في مجال عرض الأزياء.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها ورأى بعضهم أنها تغيرت إلى حد كبير فيما اعتبر آخرون أنها ما زالت تحافظ على ملامحها وأنها أصبحت أكثر نضجاً.

ويذكر أنها قدمت في البرنامج أغنية "أعمل عاقلة" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلا أنها لم تتمكن من متابعة مشوارها في البرنامج كما غاب اسمها بعد ذلك عن التداول.
 
 
 
المصدر: لها
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