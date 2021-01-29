خطأ طبي يَشِلّ عضلات وجه إعلامية بسبب عمليات التجميل.. والأخيرة تشارك تجربتها

تحدثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن أزمة جديدة عانت منها بسبب خطأ طبي في إحدى مراكز التجميل أدت لإصابتها بشلل عضلي في الوجه، بعد تلقيها حقنة بالخطأ، أثناء خضوعها لعملية شد الوجه بالبوتكس والفيلر.

شاركت وهبة تفاصيل أزمتها الصحية ورفضت ذكر اسم مركز التجميل أو الطبيب الذي تسبب في شلل الوجه، مؤكدة أنها ترغب فقط في تحذير متابعيها.

في التفاصيل، قالت إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر ولا تستطيع تناول الأكل أو فتح فمها وأثناء تواجدها في دبي ذهبت لطبيبة مشهوره أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

وأضافت: "بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأي تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة وقامت بالكشف مره أخرى عليها واكتشفت إنها قامت بعمليات بوتكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبي أثناء الحقن".

وأشارت وهبة إلى عدم رغبتها في الإفصاح عن أسماء الأطباء المذنبين والمركز التجميلي ووجهت رسالة لهم بأن يكونوا حريصين أثناء عملهم لأنّ مناطق الوجه حساسة وأي غلطة تؤدى إلى كوارث.