أحلام بلوك جديد تماماً.. هل أعجبك؟ (صور)

غابت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخراً عن التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أنها تستعد لإطلاق عمل جديد. وهو ما ظهر من خلال حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وفي هذا السياق، نشرت صورة ترويجية لأغنية "فدوة عيونك" وبدا أنها اعتمدت لوك جديداً حيث اختارت الشعر القصير. وحازت بهذا إعجاب الكثير من المتابعين حيث حققت أكثر من 57 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وتوجهت إليها الإعلامية السعودية لجين عمران بالتهنئة وكتبت: "ما أحد قال لي شفت بعيوني و سمعت بإذني اللوكات والكليبات ما شاء الله نار و الأغاني بتكسر الدنيا". كما تمنى لها الكثيرون النجاح الدائم معربين عن حماسهم للاستماع إلى أغنياتها الجديدة.