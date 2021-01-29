المرأة

أحلام بلوك جديد تماماً.. هل أعجبك؟ (صور)

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-788852-637475062988172697.jpg
Doc-P-788852-637475062988172697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غابت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخراً عن التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أنها تستعد لإطلاق عمل جديد. وهو ما ظهر من خلال حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

 

وفي هذا السياق، نشرت صورة ترويجية لأغنية "فدوة عيونك" وبدا أنها اعتمدت لوك جديداً حيث اختارت الشعر القصير. وحازت بهذا إعجاب الكثير من المتابعين حيث حققت أكثر من 57 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

 

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 
 

وتوجهت إليها الإعلامية السعودية لجين عمران بالتهنئة وكتبت: "ما أحد قال لي شفت بعيوني و سمعت بإذني اللوكات والكليبات ما شاء الله نار و الأغاني بتكسر الدنيا". كما تمنى لها الكثيرون النجاح الدائم معربين عن حماسهم للاستماع إلى أغنياتها الجديدة.

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-01-29
12:00 | 2021-01-29
09:00 | 2021-01-29
06:00 | 2021-01-29
23:00 | 2021-01-28
21:00 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website