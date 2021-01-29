المرأة

ليلى اسكندر تعرض مبلغا ماليا كبيرا.. وأحد المتابعين يهاجمها: "آخر شي تصرفهم في البوتوكس"

Lebanon 24
29-01-2021 | 15:00
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مواقع التواصل الاجتماعي ضجت مؤخراً بمنشور ورد على حساب الفنانة ليلى اسكندر على "سناب شاب"، وفيه أظهرت عدداً كبيراً من الأوراق النقدية وأرفقته بالتعليق: "هذا فيلتر يا جماعة".

 

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وأشار بعض الناشطين إلى أنها جنت هذا المال مقابل إحيائها إحدى الحفلات. وتعرضت إسكندر إثر هذا إلى موجة من الانتقادات على أحد الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق "إنستغرام".

 

واعتبر عدد من المتابعين أنه من الخطأ أن يقوم المشاهير باستعراض ثرواتهم ومقتنياتهم فيما ركز آخرون على أنه مجرد فيلتر. ومما كتبه هؤلاء: "تعرفون الربطة ذي تقريباً 500 ألف على إيش عاد؟" و"فلتر ياربي والله فلتر" و"فلتر فلتر هدوا الوضع" و"250 ألف سعودي ليش اش بتغني ؟" و"هذا أكثر من 3 مليون أي حفل يجيب 3 مليون؟" و"وآخر شي تصرفهم فالبوتوكس ونفخ هالبراطم".

 

المصدر: لها
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