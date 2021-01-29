للمرة الأولى أمل علم الدين بموقف عائلي عفوي.. شاهدوا ماذا فعلت مع والدتها وشقيقتها (صورة)

انتشرت صورة عفوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مسبوقة للمحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني.

وظهرت أمل فيها برفقة شقيقتها تالا ووالدتهما بارعة علم الدين. وبدت الأخيرة وهي تمد لسانها بحركة عفوية ممازحة ابنتيها اللتين تفاعلتا معها بشكل كبير عن طريق الضحك.

وأطلقت الصورة العديد من التعليقات التي ركزت على أمل حيث رأى المتابعون أنها غالباً ما تظهر الجدية في حضورها في مختلف المناسبات وأنها المرة الأولى التي تبدو فيها على هذا النحو.

وتبين من خلال البحث أن تالا نشرت الصورة في وقت سابق من الشهر الحالي على حسابها على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "تقديم فريق الإناث فوق الـ18".