14
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
5 طرق لتساعدي طفلك على تخطي آثار الكوابيس الليلية
Lebanon 24
30-01-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الكوابيس بشكل عام أثناء نوم حركة العين السريعة، وهي المرحلة الأخيرة من دورة نوم الإنسان الطبيعية. وقد يصاب الأطفال أيضًا باضطراب الكوابيس، وهي حالة تتميز بالشعور بالرعب في الليل وتؤدي إلى اضطرابات في النوم لديهم.
وللتعامل مع آثار الكوابيس على الأطفال، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:
تعاملي مع ضغوط النهار
يُعتقد أن التوتر قد يساهم في حدوث الكوابيس، لذا إذا كان طفلك يشعر بالقلق، فقومي بمعالجة مشاكله وتوفير الراحة له.
توفير محيط مناسب
تأكدي من عدم تعرض غرفة طفلك للضوء الخارجي الزائد أو أي إزعاج. يمكن أن تزعج العناصر الخارجية النوم وتؤدي إلى رؤية الكوابيس.
ضعي جدولاً زمنياً للنوم
حاولي الحفاظ على جدول زمني ثابت لوقت النوم حتى لا يفرط طفلك في النشاط الذي يؤدي إلى التعب. يمكن أن يساعد اتباع نفس روتين وقت النوم أيضًا في إبعاد الكوابيس.
علمي طفلك استراتيجية التأقلم
علمي طفلك الاسترخاء من خلال التنفس العميق أو استرخاء العضلات أو الاستماع إلى بعض الموسيقى. غالبًا ما يساعد تشتيت انتباه طفلك بعد الكابوس مباشرة على تلاشي الذكريات السيئة.
تحدثي مع طفلك عن الكابوس أثناء النهار
تعرفي على مواضيع الكوابيس التي يراها طفلك واسمحي له بالحديث عنها. اكتشفي فيما إذا كانت هنالك كوابيس تتكرر، وحاولي تحديد سببها.
تابع
الأكثر قراءة
بعد الجريمة التي اُرتكبت في البقاع.. "OLX" توضح
Lebanon 24
بعد الجريمة التي اُرتكبت في البقاع.. "OLX" توضح
17:14 | 2021-01-29
29/01/2021 05:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الصحة عن إعادة فتح البلد
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الصحة عن إعادة فتح البلد
23:02 | 2021-01-29
29/01/2021 11:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: الوضع صعب وبإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف!
Lebanon 24
سلامة: الوضع صعب وبإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف!
22:25 | 2021-01-29
29/01/2021 10:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس يكشف معلومات مهمة عن تحقيقات إنفجار المرفأ
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس يكشف معلومات مهمة عن تحقيقات إنفجار المرفأ
12:25 | 2021-01-29
29/01/2021 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان مصري شهير
Lebanon 24
وفاة فنان مصري شهير
15:00 | 2021-01-29
29/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:00 | 2021-01-30
ابنة عباس النوري حديث الناس بعد صورتها مع والدها بشعره الأبيض.. وأسرار عن حياتهما
22:00 | 2021-01-29
نحافة منى زكي الزائدة والتغيير في شكلها يثيران حيرة الجمهور (صورة)
18:00 | 2021-01-29
أحلام بلوك جديد تماماً.. هل أعجبك؟ (صور)
15:00 | 2021-01-29
ليلى اسكندر تعرض مبلغا ماليا كبيرا.. وأحد المتابعين يهاجمها: "آخر شي تصرفهم في البوتوكس"
12:00 | 2021-01-29
للمرة الأولى أمل علم الدين بموقف عائلي عفوي.. شاهدوا ماذا فعلت مع والدتها وشقيقتها (صورة)
09:00 | 2021-01-29
خطأ طبي يَشِلّ عضلات وجه إعلامية بسبب عمليات التجميل.. والأخيرة تشارك تجربتها
فيديو
القصة الكاملة لـ"سقوط" الطائرة التركية بإيران.. لهذا السبب دوّت صفارات الإنذار (فيديو)
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"سقوط" الطائرة التركية بإيران.. لهذا السبب دوّت صفارات الإنذار (فيديو)
06:26 | 2021-01-30
30/01/2021 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)
Lebanon 24
بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)
21:00 | 2021-01-29
30/01/2021 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
18:00 | 2021-01-29
30/01/2021 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact