ابنة عباس النوري حديث الناس بعد صورتها مع والدها بشعره الأبيض.. وأسرار عن حياتهما

نشرت رنيم ابنة الفنان السوري عباس النوري صوراً عبر حسابها على إنستغرام قام والدها بمشاركة إحداها.





وأرفق النوري الصورة قائلا: "جدارة الطموح

حين نكتشف بأن القوة مرهونة بالمعرفة وحدها ..

نتعلم كيف نفخر

طبيبتي وإبنتي لازالت تبحث في رأسي الهرم ولازالت تحاول مع كل يوم أن تبعث بي الهمة لأيام قادمة سأعيشها....

أحلم وأدعو كي أعيش لك ولأخوتك

معترفاً بأن من ولدتك كانت سر القوة

والطموح فأبقي على صداقتها التي جعلتك نداً جميلاً جديراً بكل طموح وظهر النوري بشعره الأبيض في حين جلست ابنته بجواره.وأرفق النوري الصورة قائلا: "جدارة الطموححين نكتشف بأن القوة مرهونة بالمعرفة وحدها ..نتعلم كيف نفخرطبيبتي وإبنتي لازالت تبحث في رأسي الهرم ولازالت تحاول مع كل يوم أن تبعث بي الهمة لأيام قادمة سأعيشها....أحلم وأدعو كي أعيش لك ولأخوتكمعترفاً بأن من ولدتك كانت سر القوةوالطموح فأبقي على صداقتها التي جعلتك نداً جميلاً جديراً بكل طموح

رنيم ( أحب عقلك )".

وانتشرت صور الأب وابنته بشكل واسع على "إنستغرام".

ومؤخراً، أطلت رنيم النوري مؤخرًا في لقاءٍ صحافي قصير تحدّثت فيه عن جانب من حياتها الشخصية وسر ابتعادها عن الوسط الفني واهتمامها بالتغذية.



وكشفت رنيم النوري أن والدها أبعدها عن الفن واختار لها أن تدرس الطب، وبالفعل التحقت بكلية الطب 4 سنوات، ثم تمردت وقررت أن تستكمل دراستها في كلية التغذية.

وتابعت النوري أن والدها لم يكن ديمقراطيًا على الإطلاق، فقد قرر لها تخصصها وأبعدها عن الفن، ليس التمثيل فحسب، بل الفنون بشكلٍ عام، فقد كانت تطمح لأن تصبح مهندسة ديكور أو مصممة أزياء.