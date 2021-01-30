المرأة

تسريحة شائعة.. لهذه الاسباب الخطيرة إحذريها!

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:00
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يحرص عدد كبير من النساء والفتيات إلى اعتماد تسريحة ذيل الحصان. وتُعتبر هذه التسريحة  من أكثر التصفيفات انتشاراً وشيوعاً بين النساء حول العالم، فهي عملية وتناسب النساء أثناء ممارسة مختلف الأنشطة، سواء العمل أو التسوق أو التمارين الرياضية، إلى جانب سهولة تمشيطها.
ووفقاً لما ذكره موقع The List فإن تسريحة ذيل الحصان يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً. إذ يمكن أن تؤدي إلى:
- الصداع النصفي
- ألم في الظهر
- إتلاف فروة رأسك
- تراجع الشعر من مقدمة الرأس 
 
المصدر: وكالات
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