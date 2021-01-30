تسريحة شائعة.. لهذه الاسباب الخطيرة إحذريها!

يحرص عدد كبير من النساء والفتيات إلى اعتماد تسريحة ذيل الحصان. وتُعتبر هذه التسريحة من أكثر التصفيفات انتشاراً وشيوعاً بين النساء حول العالم، فهي عملية وتناسب النساء أثناء ممارسة مختلف الأنشطة، سواء العمل أو التسوق أو التمارين الرياضية، إلى جانب سهولة تمشيطها.ووفقاً لما ذكره موقع The List فإن تسريحة ذيل الحصان يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً. إذ يمكن أن تؤدي إلى:الصداع النصفيألم في الظهرإتلاف فروة رأسكتراجع الشعر من مقدمة الرأس