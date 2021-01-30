المرأة

عادات جمالية غريبة تعتمدها النجمات في سبيل التألق!

Lebanon 24
30-01-2021 | 18:00
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مهما كانت النجمة جميلة، فاذا لم تعتني بجمالها يمكن أن تخسر اشراقتها وتألقها سريعاً. لذلك تتبع العديد منهنّ طرقاً لافتة وغير تقليدية في هذا المجال، فلنتعرّف سوياً على أغرب عادات النجمات الجمالية فربما يمكن أن تستفيدي منها!

سلمى حايك

كشفت النجمة العالمية سلمى حايك في حديث صحافي أنها لا تنظّف وجهها في الصباح إنما تقوم بهذه الخطوة فقط في المساء قبل الذهاب للنوم، مشيرة الى أنها ورثت هذه العادة عن جدّتها، معتبرةً أن الصابون يزيل الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة خلال الليل، وهذه الزيوت هي مهمة للمحافظة على بشرة خالية من الشوائب.
 
جنيفر لوبيز

حين أطلقت النجمة جنيفر لوبيز مؤخراً علامتها الجمالية الخاصة Jlo Beauty، كشفت أنّ العنصر الاساسي فيها هو زيت الزيتون. فمن أغرب عادات النجمات الجمالية تطبيق زيت الزيتون مباشرة على البشرة، وذلك كان من العادات المتوارثة في عائلة جنيفر لوبيز، لذا أصرّت على استخدام هذا الزيت في منتجاتها.
 
الليدي غاغا

من أغرب عادات النجمات الجمالية ما تقوم به النجمة العالمية الليدي غاغا التي تستعمل الشريط اللاصق على بشرة وجهها وعنقها للوقاية من ظهور التجاعيد المبكرة. لكن هذه العادة تترك الكثير من الأسئلة اذ ان إزالة الشريط اللاصق عن البشرة قد يساهم في ترهلها.
 
فيكتوريا بيكهام 

تلجأ مصممة الازياء البريطانية فيكتوريا بيكهام لأغرب أنواع المستحضرات التجميلية التي تحتوي على براز الطيور من أجل تنظيف بشرتها، وذلك على الطريقة اليابانية القديمة التي تحافظ على رونق وجهها.
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