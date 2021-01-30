تنعيم البشرة ولا أسهل بخطوات بسيطة

مع إنتشار فيروس كورونا حول العالم، واللجوء إلى استعمال المعقمات كثيراً والاضطرار الى إرتداء الكمامة، لا شكّ أنّ ذلك زاد جفاف بشرتنا وتشققها، ما يحتّم القيام ببعض الخطوات لإعادة تنعيم البشرة والجسم. لذا سنكشف عن هذه الخطوات التي يمكن القيام بها، بالاعتماد على مكوّنات بسيطة موجودة في كلّ منزل.1- العسليساهم العسل بتنظيف البشرة وتخليصها من الشوائب العالقة في المسام، وبالتالي يساعد على تنعيم البشرة بشكل فعّال. لذلك، قومي بتطبيق العسل الخام على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 10 دقائق. بعدها شطّفي وجهك بالماء البارد. كما يمكنكِ إضافة صفار البيض الى العسل ومرج المكونات بشكل تامّ. تم طبقيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه بالماء البارد والغسول لإزالة رائحة البيض. كرّري هذه الخطوة مرة أسبوعياً لكي تحصلي على بشرة ناعمة خالية من الشوائب.2- عصير الليمونيساعد عصير الليمون على ازالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم البشرة. لذل يمكن أن تطّبقي مرّة او مرّتين أسبوعياً عصير الليمون الطازج على كامل الوجه والعنق لمدة 5 دقائق ثم تقومين بشفطه بالماء الفاتر.3- الملحللجصول على بشرة ناعمة، لا تتردّدي بملئ حوض الاستحمام بالماء مع إضافة كوبين من الملح، واسترخي في الماء لمدة ربع ساعة. وطبعاً لا تنسي تدليك بشرتك خلال الاسترخاء بالاستعانة بالمزيد من الملح. وأفضل ما يمكن ان تستخدميه في هذا المجال هو ملح الهيمالايا الذي يأتي على شكل كريستالات صغيرة.4- خلطة الزيوتمن أفضل الخطوات لتنعيم البشرة، هي مزج كميات من زيت الخروع مع زيت جوز الهند، ثم دلّكي جسمك فيها خاصة المناطق الجافة. واتركي الخليط على جسمك لمدة 10 دقائق، من ثم استحمي بشكل اعتياديّ.أولاً، حاولي تجنّب استخدام مستحضرات العناية الغنية بالكحول أو المواد الكيميائية المؤذية للبشرة.ثانياً، قشّري البشرة مرتين في الأسبوع عبر الإسفنجة الخشنة التي تساعد على التخلص من بقايا الجلد الميت العالقة على السطح وتجعل الجلد أنعم.ثالثاً، تفادي استعمال الماء الساخن لوقت طويل لأنه سيسبّب جفاف البشرة واختفاء الزيوت، لذلك، استخدمي الماء الفاتر.رابعاً، طبعاً، لا تنسي تطبيق كريم الوقاية من الشمس على الوجه، الذراعين، الرقبة وأعلى الصدر.خامساً، لا تنسي أن من أهم خطوات الجمال هي اعتماد أساليب الحياة الصحية وخصوصاً من ناحية المواظبة على شرب الماء وتناول الخضراوات والفواكه المغذّية.