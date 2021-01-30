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المرأة
لتبييض أسنانك في المنزل... طبّقي هذه الوصفات السهلة!
Lebanon 24
30-01-2021
|
23:00
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الحفاظ على بياض الأسنان يمنحك ابتسامة رائعة ويزيد من ثقتك بنفسك، ولكن هل تعلمين أن هناك خلطات تبييض الاسنان في المنزل؟ موقع انوثة اختار اليوم في هذا الموضوع ان يطلعك على بعض هذه الخلطات لمساعدتك على تبييض أسنانك بنفسك.
ما هي أبرز خلطات تبييض الاسنان؟
وصفة قشر الموز: يتمتّع الموز بفوائد عديدة ومنها تبييض الأسنان، كل ما عليك فعله هو استخدام قشرة موزة ناضجة. ومن ثم فرك أسنانك فيها لبعض الوقت، وتركها مدة 5 دقائق قبل غسل فمك بالماء.
وصفة صودا الخبز: هذه الوصفة تعتبر مفيدة جداً وفعّالة في التخلّص من طبقة الصفار المحيطة بالأسنان. امزجي ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع معجون الأسنان وافركي أسنانك فيها كالمعتاد. طبّقي هذه الوصفة مرتين أو 3 مرّات في الأسبوع.
وصفة قشر البرتقال: تساعدك هذه الوصفة على استعادة بياض الأسنان خلال بضعة أسابيع. كل ما عليك فعله هو تطبيق هذه الوصفة حيث تقومين بفرك أسنانك بقشر البرتقال يومياً عند المساء قبل الخلود الى النوم.
وصفة الفراولة: لتحضير هذه الوصفة المفيدة للتخلّص من اصفرار الأسنان، قومي بهرس بضع حبّات من الفراولة إلى ان تصبح مثل العجينة. افركي أسنانك فيها لبضع دقائق، وطبّقي الوصفة مرتين في اليوم لمدة 3 أسابيع أو حتى تلاحظي اختفاء الطبقة الصفراء عن الاسنان.
وصفة الملح: يتمتع الملح بخصائص مهمة وأبرزها التخلّص من الطبقة الصفراء على الأسنان. يمكنك استخدامه بطرق مختلفة، منها فرك الأسنان فيه في الصباح عوض معجون الاسنان، أو مزج القليل من الملح مع صودا الخبز واستخدام الخليط لفرك الاسنان وغسلها.
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