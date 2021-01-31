نادين نسيب نجيم تثير حيرة الجمهور.. دخلت بعلاقة حب جديدة؟

أثارت الممثلة نادين نسيب نجيم العديد من التساؤلات بين متابعيها بعدما كتبت منشورًا عبر صفحتها على إنستغرام أثارت فيه التكهنات حول ما إذا كانت قد دخلت بعلاقة حب جديدة أم لا.

وكتبت نادين: "وفي كل مرة انظر إلى عينيك أتأكد أنني اتخذت قرارا لن اندم عليه حتى مماتي … صواب أو خطأ لا يهم ! ما يهمني انني فعلتها قبل ان يخطف الوقت مني وقت".

ووجهت في آخر المنشور سؤلاً للجمهور قالت فيه: "وأنتم ما هو القرار الذي لم ولن تندموا عليه؟"

ولاقى المنشور العديد من الردود، ولكن لفت البعض إلى أن نادين يبدو وأنها قد دخلت بعلاقة عاطفية جديدة. واستندوا في حديثهم إلى قولها: "وفي كل مرة أنظر إلى عينيك" فاعتقدوا أنها إشارة للعلاقة الجديدة.