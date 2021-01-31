المرأة

ياسمين صبري تتلقى طلباً غريباً من متابع.. والجمهور يسخر منه (صورة)

Lebanon 24
31-01-2021 | 15:00
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حسابها على انستغرام صورة جديدة لها من جلسة تصوير خاصة بإحدى الماركات العالمية أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتلقت ياسمين تعليقات كثيرة على الصورة إلا أن أحد المتابعين علق على الصورة بطلب غريب، حيث طلب منها الزواج.

 

ولم تعلق ياسمين على المتابع، في حين سخر عدد كبير من الجمهور من طلب المتابع، حيث قال أحد متابعيها: "أنت تقدر تضحكها زي أبو هشيمة ما بيضحكها".

 

 
 

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد نشرت منذ أيام صورة من احتفالها بعيد ميلادها ظهرت فيها تطفئ الشمع بمفردها مما دفع الإعلامي شريف مدكور للتعليق على الصورة بسخرية قائلاً: "طبعاً كل سنة وهي طيبة وبصحة وسعادة، بس هو في حد بيطفي الشمع لوحده".

 

المصدر: لها
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