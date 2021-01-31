للأم الجديدة.. 5 طرق لتتغلّبي على الإرهاق

هل تشعرين بالإرهاق الشديد بعد ولادة طفلك؟ من الطبيعي أن تشعري بالإرهاق عندما يكون لديك طفل رضيع يحتاج إلى رعايتك واهتمامك ومجهودك البدني والعقلي على مدار اليوم، ولكن لا تدعي الشعور بالإرهاق يفسد يومك، يمكنكِ التغلب عليه عبر الطرق الخمس التالية.1- لا تضغطي زر الغفوةليالي الأم الجديدة تكون طويلة وصعبة ومرهقة، لذا يكون الضغط على زر الغفوة شيء مغرٍ جداً لتحصلي على بضع دقائق إضافية من النوم، لكن هذا قد يكون أسوأ بداية ليومك.إذ يؤكد خبراء النوم أن الضغط على زر الغفوة في الصباح، يدخلكِ في نوم عميق، ما يكون بمثابة صدمة للجسم عند محاولة الاستيقاظ بعد انتهاء دقائق الغفوة، وبالتأكيد هذه ليست طريقة جيدة لبدء اليوم.2- المجاملاتتوصّل باحثون أميركيون إلى أن إخبارك بأنكِ نمتِ جيداً، يمكن أن يساعد على تقليل شعورك بالإرهاق، فهذا النوع من المجاملات يُعد علاجاً وهمياً للإرهاق، لذا اطلبي من زوجك والمحيطين بكِ إخبارك أنكِ نمت جيداً في الليلة السابقة، حتى إن لم يحدث ذلك حقاً، ستساعدك المجاملات على تحسين حالتك المزاجية وتقليل شعورك بالإرهاق.3- اذهبي في نزهة سريعةفيما أن الذهاب إلى صالة اللعاب الرياضية ليس خياراً متاحاً بينما تحملين طفلك الرضيع، وأيضاً قد لا تنتظمين في ممارسة التمارين الرياضية على الأجهزة الرياضية في المنزل، فإن دراسة أميركية حديثة أظهرت أن بإمكانكِ الشعور بالنشاط لساعتين على الأقل عندما تمارسين المشي في الخارج لمدة 10 دقائق فقط.لذا ضعي طفلك في عربة الأطفال، واخرجي معه يومياً في نزهة قصيرة من شأنها أن تفيد كليكما.4- الاستحمام بالماء الباردإذا كنتِ تملكين شجاعة كافية، فإن الاستحمام بالماء البارد لمدة ثلاث دقائق فقط، من شأنه تنشيط عضلات جسمك وإمدادك بالطاقة والنشاط.إذا لم تتمكني من الإقدام على هذه الخطوة، اكتفي بغسيل وجهك بالماء البارد لتشعري بالانتعاش قليلاً.5- تناولي بعض الكربوهيدرات المعقدةيمكنكِ الغش قليلاً في النظام الغذائي وتناول الكربوهيدرات المعقدة مثل المعكرونة والأطعمة التي تحتوي على النشا، فالكربوهيدرات المعقدة علاج رائع للنعاس والخمول، حيث تستغرق وقتاً أطول من الكربوهيدرات العادية لتتحلل، ما يشعركِ بالامتلاء لفترة أطول، ويمنحكِ الكثير من الطاقة الطويلة الأمد.