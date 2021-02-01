بحسب الأبراج.. من هي الزوجة المثالية؟

تُظهر الأبراج الكثير من جوانب شخصيتك وترسم حدودها بوضوح أحياناً. لكن، هل تعرفين أنها قد تدلّ الرجل على ملامح المرأة التي يمكنه أن يرتبط بها؟

ثمّة 3 نساء قد يرغب كل الرجال بطلب يدهنّ للزواج. فلتتعرفي إليهنّ من خلال أبراجهن: السرطان، الحمل والأسد.

السرطان: المثالية

ماذا عن المرأة التي تنتمي إلى هذا البرج؟ هي تحبّ بلا شروط وتبدي استعدادها لتفعل كل ما باستطاعتها لكي يشعر شريك حياتها بالرضى. وهي تعبر عن مشاعرها بشكل ظاهر وتعتبر الزوجة المثالية بالنسبة إلى الكثير من الرجال. وفي هذا الإطار، فهي لا تتوانى عن تحضير الأطباق التي يحب زوجها وتحرص على أن يتحول منزلها إلى مكان مريح جداً ودافئ. كما أنها تولي الكثير من العناية لأطفالها وتمنحهم كل ما لديها من عاطفة. وفي المقابل، فإنها تحتاج إلى أن تحظى بالاهتمام أيضاً.

الحمل: الحيوية

هل تنتمين إلى برج الحمل؟ إذاً، أنت تتمتعين بشخصية قوية. كما أنك مفعمة بالطاقة والحيوية. لذا، لا تخيفك التحديات وتسعين إلى تحقيق أهدافك أياً تكن الصعوبات التي تواجهينها. أما الرجل الذي يناسبك فهو ذلك الذي يتمتع بالصفات التالية: قوة الشخصية، القدرة على تحمل المسؤوليات، دقّة التركيز والواقعية. بالفعل، فالمرأة الحمل لا تعيش في عالم الخيال. بل أكثر من هذا هي تقدّر شريك حياتها وتدرك أهمية وجوده إلى جانبها. وفي حال أصبحت أماً، فهي تظهر الصرامة والجدية وتحب تقديم الأفضل لأولادها ولعائلتها.

الأسد: الشجاعة

الشجاعة هي من أبرز الصفات التي تتسم بها المرأة الأسد. فهي مقدامة بحق. وفي المقابل، فهي تطلب دائماً إلى شريك حياتها أن يلبي نداءها كلما تطلّب أمر ما حضوره إلى جانبها، إذ يجب أن يتحلى بدوره بشخصية مكملة لشخصيتها. وعادة ما تجذب هذه المرأة الأشخاص المحيطين بها من خلال فرادة شخصيتها وحضورها. كما أنها تحظى باحترامهم وإن لم تقم بأيّ عمل مميز. وتنطوي طباعها أيضاً على جانب غامض يأسر انتباه كلّ من يلتقيها. أما الحياة إلى جانبها فهي ممتعة ومريحة، لا سيما أنها مستعدة لبذل كل أنواع التضحيات التي يتطلبها

وجودها إلى جانب شريك حياتها، علماً أنها تحتاج إلى أن يعاملها بالمثل. أما في ما يتعلق بأولادها، فهي تدافع عنهم بقوة بالغة وتسعى إلى أن تؤمن لهم الحماية والسعادة.