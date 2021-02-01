المرأة

من ملكات الجمال إلى العمل بمقهى لكسب المال.. من هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:00
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قال موقع "365info"، إن جلنور نورتازا "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017"، والمشاركة في مسابقة "ملكة جمال كازاخستان"، اضطرت للعمل في أحد مقاهي المدينة.
 
 
وأشار الموقع، إلى ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الشابة وهي تقشر الثوم وتغسل الأطباق في مطبخ أحد المقاهي في مدينة كازيلوردا. في الوقت نفسه، لم تنكر الفتاة مشاركتها في مسابقات ملكات الجمال.

وذكر بعض معارفها، أن الفتاة تمر بحالة معيشية صعبة، لأنها باتت يتيمة وتضطر للإنفاق على نفسها. وبسبب جمالها، يصعب عليها العثور على عمل لائق، بحسب ما جاء على الموقع المذكور. 
المصدر: روسيا اليوم
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