المرأة

خبراء ينصحون بتأجيل الحمل شهرين على الأقل بعد التطعيم ضد كورونا

Lebanon 24
01-02-2021 | 21:00
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نصح أطباء وخبراء أمراض النساء فى الهند بتجنب الحمل على مدار شهرين على الأقل بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت فى وقت سابق بعدم منح السيدات الحوامل لقاح كورونا، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".
 
واقترح خبراء الصحة على الأزواج تأجيل التخطيط للحمل لمدة شهرين على الأقل بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، كما يجب اتخاذ قرار إعطاء اللقاح للمرأة الحامل بعد مناقشة مكثفة مع أخصائي الرعاية الصحية وتحديد المزايا والعيوب المترتبة على تلقى اللقاح، خاصة أن بعض اللقاحات تحتوي على فيروسات حية يمكن أن يتضرر بسببها الجنين.

وبالرغم أنه تم استخدام الفيروسات الميتة بلقاحي كوفيشيلد وكوفاكسين المعتد بهما فى الهند، أوصى خبراء الصحة بعدم تناوله أثناء الحمل، أو الإقدام على خطوة الحمل بعد تلقيه مباشرة بل لابد من منع الحمل لمدة لا تقل عن 8 أسابيع.

وقامت الهند بتطعيم ثلاثة ملايين عامل صحي خلال 13 يومًا الماضية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة هناك، حيث تعتبر الهند أكثر دولة تمكنت من تطعيم أكبر عدد من الأشخاص فى عدد أيام قليلة مقارنة بالدول الأخرى مثل أميركا التى قامت بتطعيم 3 ملايين شخص خلال 18 يومًا، وبريطانيا قامت بتطعيم نفس العدد خلال 36 يومًا.

وبحسب وزارة الصحة بالهند، أصيب 10 ملايين و733 ألفا و131 شخص بفيروس كورونا حتى الآن، تعافى منهم 10 ملايين و409 آلاف و160 شخص، بينما تسبب الفيروس بمقتل 154 ألفا و147 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات التى تتلقى العلاج ضد الفيروس 169 ألفا و824 شخص.
المصدر: اليوم السابع
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