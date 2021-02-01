المرأة

أحلام تلفت الأنظار بالأصفر وتتزين بقلادة ماسية مليونية جديدة... إليكم سعرها

Lebanon 24
01-02-2021 | 18:00
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في أحدث إطلالة لها، لفتت الفنانة الإماراتية أحلام أنظار محبات الموضة وعاشقات الأناقة بكل تفاصيلها . وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" وبدا أنها التقطت لها على هامش إطلاق عملها الجديد "فدوة عيونك".

 

وتألقت أحلام بفستان باللون الأصفر شبهه المتابعون بآخر ارتدته الفنانة الراحلة ماريلين مونرو في إحدى إطلالاتها. وأبرز التصميم رشاقتها وتميز بلونه الأصفر الصارخ الذي يوحي بالكثير من الحيوية.

 

وأضافت إلى اللوك علامة فارقة أخرى حيث زينت عنقها بقلادة من مجوهرات Nsouli العريقة. وأشارت بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أن سعرها يصل إلى مليوني دولار.

 

ويشار إلى أنه بات من المعروف أن أحلام تمتلك أكثر قطع المجوهرات فخامة وأغلاها ثمناً. وهي تألقت في العام 2019 في حفل أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض بطقم مجوهرات تضمن عقداً وأقراطاً مرصعة بالماس الأبيض والأصفر بالإضافة إلى أحجار الزمرد الكولومبي النادر. وتبين أنها تحمل توقيع المصمم الأميركي لبناني الأصل سامر حليمة. وذكر موقع ET بالعربي حينها أن ثمنها يصل إلى 7 ميلون دولار أميركي.

المصدر: لها
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