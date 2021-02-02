ياسمين صبري تكشف عن عمرها الحقيقي (صورة)

إحتفلت الممثلة المصرية ياسمين صبري قبل أيام قليلة بعيد ميلادها وقفد كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 33 سنة ويتطابق مع عمرها المكتوب على المواقع الالكترونية.

ونشرت لوحة أرسلها لها محبوها على "تويتر" ومكتوب عليها تاريخ ميلادها الكامل اضافة الى كلام معبّر حول شخصية نجمتهم المفضلة فشكرتهم وعلقت: فانزاتي الغاليين..أنا ممتنة جداً