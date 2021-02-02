هجوم لاذع على فاشينيستا عربية شهيرة.. أكلت برغر بالذهب عيار 24 قيراطاً (فيديو)

ضجة كبيرة أحدثتها الفاشينيستا السعودية امل الأنصاري على مواقع التواصل بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" ظهرت فيه وهي تجلس في أحد المطاعم منتظرة أن يتم إحضار طبقها.

وأشارت إلى أنها ترغب في تناول برغر يحتوي على الذهب عيار 24 قيراط. ولفتت إلى أنها حضرت إلى المكان لهذا الغاية. وتم تقديم الطبق لها وتبين أنه يحتوي على قشرة من الذهب.

واثار هذا الأمر موجة من التعليقات على أحد الحسابات حيث حقق المقطع أكثر من 29 ألف مشاهدة.

وتعرضت الأنصاري للكثير من الانتقادات اللاذعة حيث رأى الكثيرون في ما فعلته نوعاً من التبذير والاستعراض اللذين لا طائل منهما. ومما كتب في التعليقات: "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا" و"وش وضعهم وهم يتفاخرون بأكل المعدن؟ بالنهاية يضر المعدة والجسم لحمدلله والشكر على نعمة العقل." و"الحمدالله والشكر. لوين بتوصل المسخرة ؟" و"يارب الحمدلله على نعمة العقل".