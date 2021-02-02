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المرأة
ما ترينه في الرسم يكشف إن كنت فتاة أحلام زوجك أم لا
Lebanon 24
02-02-2021
|
15:00
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من خلال هذا الاختبار المخصص للنساء يمكن لكل امرأة أن تعرف إذا كانت مواصفاتها مطابقة لما كان يخطط له زوجها قبل الزواج أم لا. ماذا رأيت في الرسم المرفق؟
1- وجه الرجل العجوز
إذا رأيت أولاً وجه الرجل العجوز في الرسم، فيكشف هذا أن طباعك تطابق تماماً تلك التي كان زوجك يرسمها في مخيلته لامرأة أحلامه قبل ارتباطكما. فأنت سريعة البديهة وتتسمين بالذكاء. كما أنّك تجيدين التعامل مع كل الأشخاص الذين يحيطون بكما. وهذا يسعده كثيراً. إلا أنّه كان يحلم أيضاً بامرأة تطيل الوقوف أمام المرآة وتقصد صالون مزيّن الشعر أكثر من مرة في الأسبوع الواحد. كما أنّه يفضل أن تهتمي بأناقتك أكثر مما تفعلين حالياً. قد يبدو هذا غير مهم بالنسبة إليك، لكنه يتمنى أن تكوني المرأة التي تتمتع بالمواصفات الجيدة من الداخل والخارج في الوقت نفسه.
2- المرأتان مع المظلتين
إذا رأيت المرأتين اللتين تحملان المظلتين، فهذا يشير إلى أنّك تقدمين لزوجك جزءًا من شخصية الفتاة التي كان يحلم بها قبل الزواج. فأنت تتحكمين بانفعالاتك بسرعة وتستطيعين المضي قدماً وتخطي الأخطاء التي يرتكبها الآخرون بحقك. كما أنّك تملئين كل مكان تذهبين إليه برجاحة عقلك وقوة شخصيتك. لكنّك، في المقابل، لا تكوّنين الكثير من الصداقات. فأنت تعيشين في عالمك الخاص، أفكارك الخاصة. حتى مظهرك لا يتفق والمعايير التي يعترف بها الجميع. فأنت مختلفة. وهذا ما يمنعك من الانسجام مع محيطك. وهو ما يناقض تصورات زوجك السابقة لفتاة أحلامه.
المصدر: الجميلة
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