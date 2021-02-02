المرأة

ياسمين صبري تكشف عمرها.. وإطلالتها الباهظة حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:00
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تثير الفنانة المصرية ياسمين صبري لدى متابعات مستجدات الموضة الكثير من التساؤلات بإطلالاتها المختلفة، وهو ما حدث مؤخراً بسبب صورة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها على "إنستغرام".

 

وظهرت ياسمين فيها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة واختارت سترة باللون الزيتي من توقيع علامة Balmain الفاخرة ويصل سعرها بحسب أحد المتاجر الإلكترونية إلى 2595 دولاراً أميركياً.

 

 
 

ونسقت السترة مع سروال باللون الأبيض وأضافت إلى اللوك حذاء بالكعب العالي من Aquazzura بسعر يصل إلى 650 دولاراً. كما أكملت الإطلالة بحقيبة من Hermès. وذكر أحد المتاجر الإلكترونية أن ثمنها يصل إلى 12 ألف دولار أميركي.

 

من جهة أخرى، تلقت صبري الكثير من رسائل التهنئة لمناسبة احتفالها مؤخراً بيوم ميلادها، وهو ما أظهرته من خلال صور نشرتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" ، ولفتت إحدى هذه الصور الأنظار حيث تبين أنها حصلت كهدية على لوحة كتب عليها تاريخ 21 كانون الثاني  1988 وهو ما يشير إلى تاريخ ميلادها، وهذا يعني أنها بلغت الـ33 عاماً.

 
المصدر: لها
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