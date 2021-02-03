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المرأة
رغم التوصيات الدولية المتضاربة.. أطباء ينصحون المرأة الحامل بتلقي لقاح "كورونا"
Lebanon 24
03-02-2021
|
12:00
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نصح أطباء أميركيون السيدات الحوامل بتلقي لقاح فيروس كورونا، رغم النصائح الدولية المتضاربة المتعلقة بهذا الأمر.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن نائب رئيس ممارسة الأنشطة في الكلية الأميركية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، الدكتور كريستوفر زان أن الهيئات التنظيمية وخبراء الصحة في الولايات المتحدة، شددوا على ضرورة حصول الحوامل، على اللقاح.
من جانبه، نصح الدكتور ريتشارد بيجي، الخبير في مجموعة التحصين والأمراض المعدية في الكلية الأميركية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، الحوامل بتلقي اللقاح.
وأكد بيجي أنه لا يوجد أي سبب نظري للاعتقاد بأن اللقاح سيسبب ضررا للأم أو للجنين.
وأوصت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، بعدم استخدام لقاح "مودرنا" خلال فترة الحمل، إلا إذا كانت فائدة التطعيم فاقت مخاطر اللقاح المحتملة.
لكن أخصائية طب الأم والجنين في مستشفى تكساس للأطفال، الدكتورة كجيرستي أجارد أشارت إلى عدم وجود سبب معقول لعدم الحصول على اللقاح.
وتوصل بحث جديد إلى أن التطعيم قد يكون له مزايا كبيرة للطفل، حيث خلص البحث الذي صدر الجمعة في مجلة "JAMA Pediatrics" أن الأمهات المصابات بحالات "كوفيد-19" بدون أعراض أو ذات أعراض نقلن أجساماً مضادة للفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة عبر المشيمة.
المصدر:
سبوتنيك
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