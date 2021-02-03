هذه أعمار النجمات العرب الحقيقية

تتفاوت أعمار النجمات العرب بين الأصغر والأكبر سناً، الا ان الجامع بينهن جمالهن الباهر وأناقة إطلالاتهن، حيث فاجأت بعضهن الجمهور بعمرها الحقيقي.

آخر النجمات اللواتي احتفلن بعيد ميلادهن هي الفنانة المصرية ياسمين صبري وتساءل الجمهور عن عمرها الحقيقي، حيث بلغت الـ33 عاماً.

النجمة سميرة سعيد فاجأت جمهورها بعمرها الحقيقي وهو 63 عاماً، كونها تزداد شباباً وجمالاً كلما تقدمت في السن.

النجمة اللبنانية نجوى كرم عمرها 54 سنة وهي تبدو أصغر بكثير ولا تزال تحتفظ برشاقة لافتة تحسدها عليها الأصغر سناً.

الفنانة الإماراتية أحلام هي أيضاً تزداد جمالاً وأناقةً كلما تقدمت في السن، حيث تبلغ 51 عاماً من العمر.

الفنانة اليسا تبلغ 48 سنة وهي لا مشكلة لديها في التقدم بالعمر.



الفنانة نانسي عجرم هي عنوان للنجمات الشابات، وهي بالرغم من بلوغها عمر 37 عاماً، الا ان وجهها الطفولي يجعلها تبدو أصغر سناً.

الفنانة مايا دياب أصبحت في الأربعين من عمرها، مثلها مثل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بلغت أيضاً الأربعين.