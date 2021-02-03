المرأة

هذه أعمار النجمات العرب الحقيقية

Lebanon 24
03-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-790383-637479380728147077.jpg
Doc-P-790383-637479380728147077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتفاوت أعمار النجمات العرب بين الأصغر والأكبر سناً، الا ان الجامع بينهن جمالهن الباهر وأناقة إطلالاتهن، حيث فاجأت بعضهن الجمهور بعمرها الحقيقي.

 

آخر النجمات اللواتي احتفلن بعيد ميلادهن هي الفنانة المصرية ياسمين صبري وتساءل الجمهور عن عمرها الحقيقي، حيث بلغت الـ33 عاماً.

 

النجمة سميرة سعيد فاجأت جمهورها بعمرها الحقيقي وهو 63 عاماً، كونها تزداد شباباً وجمالاً كلما تقدمت في السن.

 

النجمة اللبنانية نجوى كرم عمرها 54 سنة وهي تبدو أصغر بكثير ولا تزال تحتفظ برشاقة لافتة تحسدها عليها الأصغر سناً.

 

الفنانة الإماراتية أحلام هي أيضاً تزداد جمالاً وأناقةً كلما تقدمت في السن، حيث تبلغ 51 عاماً من العمر.

 

الفنانة اليسا تبلغ 48 سنة وهي لا مشكلة لديها في التقدم بالعمر.

 

الفنانة نانسي عجرم هي عنوان للنجمات الشابات، وهي بالرغم من بلوغها عمر 37 عاماً، الا ان وجهها الطفولي يجعلها تبدو أصغر سناً.

 

الفنانة مايا دياب أصبحت في الأربعين من عمرها، مثلها مثل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بلغت أيضاً الأربعين.  

 

 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-02-03
06:00 | 2021-02-03
23:00 | 2021-02-02
21:00 | 2021-02-02
18:00 | 2021-02-02
15:00 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website