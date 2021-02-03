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المرأة
تعرّفي إلى أعراض مرض الانتباذ الرحمي
Lebanon 24
03-02-2021
|
23:00
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هل سمعتِ عن مرض الانتباذ البطاني الرحمي من قبل؟ إنه مرض يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي، وهو عبارة عن وجود خلايا مماثلة لخلايا الرحم، تكون موجودة في أماكن مختلفة في الجسم خارج الرحم، مثل العينين والدماغ، وعندما يحين موعد الدورة الشهرية للمرأة، فإن هذه الخلايا تتراكم ثم تتحلل على هيئة نزيف، ولكنها لا تستطيع الخروج من الجسم بطريقة آمنة مثل دماء الطمث، ما يسبب التهابات وآلاماً وتشكيل أنسجة ندبية داخل الجسم.
أعراض الانتباذ الرحمي
آلام مزمنة.
التعب والإرهاق المستمر.
الاكتئاب والحالة المزاجية السيئة.
تأخر الحمل.
آلام مصاحبة للعلاقة الحميمة.
اضطرابات الدورة الشهرية.
عدم انتظام حركة الأمعاء.
أعراض تتشابه مع أعراض القولون مثل الإمساك والإسهال وانتفاخ البطن.
ويُشخَّص مرض الانتباذ الرحمي بصعوبة نظراً لتشابه أعراضه مع أمراض أخرى شائعة مثل القولون، ولكن يمكن الكشف عنه عبر إجراء منظار للبطن، ولم يتوصل الباحثون حتى الآن عن أسباب الإصابة بالانتباذ الرحمي، ما يرجح أن السبب هو العامل الوراثي.
المصدر: نواعم
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