ممثلة شهيرة تُفكّر بـ"تجميد المبايض"

اثارت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك الجدل بتصريح لها لوسائل اعلام تركية، اذ اشارت إلى ان النساء لسن محظوظات من الناحية البيولوجية، مضيفة انها تفكر بتجميد المبايض لديها.وقالت بورجو: "مع الأسف نحن النساء لسنا محظوظات بعض الشيء من الناحية البيولوجية، فبعد عمر محدد لا يمكننا إنجاب الأطفال. أنا الآن عمري 31 ولا أفكر بالزواج، لكن يمكنني أن أنجب طفل بدون أن يكون له أب .. لهذا السبب أفكر في تجميد المبايض".الجدير ذكره ان بورجو عرفت في العالم العربي من خلال مسلسل "بنات الشمس".